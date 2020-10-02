شكرا لقرائتكم استبعاد كافاني من قائمة أوروغواي لتصفيات المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استبعد الأوروغوياني إدينسون كافاني الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الجمعة من تشكيلة منتخب بلاده لكرة القدم في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 أمام تشيلي والإكوادور.

ويجد كافاني (33 عاما) نفسه من دون أي فريق منذ انتهاء عقده في يونيو الماضي مع النادي الباريسي الذي سجل بقميصه 200 هدف.

وأثار مساعد مدرب منتخب الأوروغواي ماريو ريبولو الشكوك حول جهوزية ولياقة كافاني الذي لم يخض أي مباراة منذ أشهر عدة، وقال "بالإضافة إلى واقع معرفتنا جميعا بقدرات إدي، إلا أن هذا الفيروس (كوفيد-19) أدى إلى إيقاف برنامجه التدريبي".

وتعود آخر مباراة لكافاني مع سان جيرمان إلى 11 مارس الماضي ضمن مسابقة دوري ابطال أوروبا، قبل أن يتفشى فيروس كورونا المستجد في قارة أوروبا والعالم.

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وكان مدرب منتخب "لا سيليستي" أوسكار تاباريز أكد في حديث لوكالة فرانس برس الشهر الماضي قرار استدعاء كافاني إلى المباريات المؤهلة لمونديال 2022.

ورأى تاباريز أن "كافاني سيكون هنا! لأنه لاعب مهم للغاية، وهذا يلقي بثقله على أي قرار" بشأن ضمه إلى التشكيلة في المستقبل.

وخاض كافاني الذي يشكل مع مواطنه ومهاجم أتلتيكو مدريد الجديد لويس سواريز ثنائيا متفجرا في عالم الكرة المستديرة، 116 مباراة دولية، وسجل خلالها 50 هدفا.

ويستقبل منتخب الأوروغواي على ارضه في مونتيفيديو ضيفه تشيلي في الثامن من الشهر الحالي، قبل أن ينتقل بعد خمسة ايام إلى العاصمة كيتو لمواجهة الإكوادور.