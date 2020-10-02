شكرا لقرائتكم النصر يبحث عن النهائي القاري أمام بيرسبوليس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع النصر السعودي لحجز مقعده في نهائي دوري الأبطال الآسيوي حينما يواجه نظيره بيرسبوليس الإيراني، في المواجهة التي يحتضنها ستاد جاسم بن حمد، في الدور نصف النهائي للمسابقة.

ويأمل النصر في إكمال مسيرته الناجحة في هذه النسخة بالوصول للنهائي القاري والذي يعتبر أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب بعد الأداء الكبير الذي قدمه في المسابقة.

ولم يواجه النصر صعوبةً كبيرة في بلوغ الدور ثمن النهائي بعدما تأهل قبل نهاية دور المجموعات بمرحلتين إذ تصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.

وفي الدور ثمن النهائي حسم النصر لقاءه أمام مواطنه التعاون بشق الأنفس بعد فوزه بهدف مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وفي الدور ربع النهائي لم يجد النصر صعوبة كبيرة في حسم مواجهة مواطنه أهلي جدة عقب فوزه بهدفين نظيفين سجلها الأرجنتيني بيتي مارتينيز وعبدالفتاح عسيري.

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وسيدخل البرتغالي روي فيتوريا المباراة بدون أي غيابات بعد اكتمال جاهزية جميع لاعبيه خاصة جناحه الشاب خالد الغنّام الذي خرج مصاباً في مواجهة الأهلي الماضية، حيث سيكون جاهزاً للقاء.

وفي المقابل ستكون مهمة بيرسبوليس صعبة للغاية كونه سيواجه النصر المدجج بالنجوم وصاحب المستويات المميزة في هذه النسخة.

وتغير حال بيرسبوليس بعد استئناف المسابقة حيث كان يتذيل الترتيب إلا أنه نجح بعد عودة البطولة في إنهاء دور المجموعات متصدراً للترتيب.

وفي الدور ثمن النهائي واجه بيرسبوليس نظيره السد القطري ونجح بالفوز عليه بهدف نظيف في مواجهة صعبة.

وفي الدور ربع النهائي وضعت القرعة فريق بيرسبوليس أمام نظيره باختاكور الأوزبكي ونجح بالفوز عليه بهدفين نظيفين ليبلغ نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.