شكرا لقرائتكم العين يتعاقد مع المدرب البرتغالي بالتازار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي العين الصاعد حديثا إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة، تعيين المدرب البرتغالي برونو بالتازار مديرا فنيا للفريق.

وسبق للمدرب البرتغالي العمل كمساعد لمدرب فريق الجيش القطري ثم تولى بعدها قيادة عدة فرق كان أبرزها فريقي أبويل القبرصي وإشتوريل البرتغالي، قبل أن يعود للعمل كمساعد مدرب مع فريق نوتنغهام فورست الإنجليزي موسم 2019.

ويسعى نادي العين للاستفادة من خدمات بالتازار، 43 عاما، ومحاولات تقديم مستوى جيد خلال تجربة الفريق في الدوري السعودي للمحترفين الذي ينطلق في السابع عشر من الشهر الجاري.