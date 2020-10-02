شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني وجهازه المعاون في غرفة ملابس الأهلي.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجنوب أفريقي موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي وجهازه المعاون، على تفقد غرفة خلع الملابس الفريق ، وإصطحب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، موسيماني وجهازه المعاون في جولة شاملة لغرفة ملابس الفريق، والجيم، والساونا، وغرفة الاجتماعات، وقاعة المحاضرات ، وأعلن النادي أمس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين.



موسيماني في غرفة ملابس الاهلي

على صعيد أخر ، أجرى موسيماني تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش»، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ، وقاد موسيماني وجهازه المعاون أول مران له بالفريق اليوم، واشتمل على جانب بدني خفيف، ثم أجرى المدير الفني تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في التحرك وبناء الهجمات في الشق الهجومي ، وعقد موسيماني جلسة خاصة مع محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق، على هامش المران وتحدث موسيماني مع قفشة عن بعض النصائح والتعليمات، التي يرغب في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى ، شهد المران تألق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأحمر في التقسيمة التي شهدت مشاركته في مركزه الأصلي الجناح الأيسر ، ونجح كهربا في احراز العديد من الاهداف مستغلا معظم الفرص التي لاحت له ، فيما حرص موسيماني علي ايقاف المران في اكثر من مناسبة لتصحيح اخطاء اللاعبين خاصة على مستوي بناء الهجمة والارتداد الصحيح من الدفاع للهجوم والعكس.