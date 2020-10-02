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شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني وجهازه المعاون في غرفة ملابس الأهلي.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجنوب أفريقي موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي وجهازه المعاون، على تفقد غرفة خلع الملابس الفريق ، وإصطحب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، موسيماني وجهازه المعاون في جولة شاملة لغرفة ملابس الفريق، والجيم، والساونا، وغرفة الاجتماعات، وقاعة المحاضرات ، وأعلن النادي أمس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين.
موسيماني في غرفة ملابس الاهلي
من ناحية أخرى ، شهد المران تألق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأحمر في التقسيمة التي شهدت مشاركته في مركزه الأصلي الجناح الأيسر ، ونجح كهربا في احراز العديد من الاهداف مستغلا معظم الفرص التي لاحت له ، فيما حرص موسيماني علي ايقاف المران في اكثر من مناسبة لتصحيح اخطاء اللاعبين خاصة على مستوي بناء الهجمة والارتداد الصحيح من الدفاع للهجوم والعكس.
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