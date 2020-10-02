شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة وفاروق وإينو يشاركون فى احتفال نصر أكتوبر ودعم الدولة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجموعة من نجوم الرياضة المصرية، على المشاركة فى احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة المقامة أمام المنصة بمدينة نصر، بحضور الآلاف من المواطنين، والتى شهدت رفع الحضور للأعلام المصرية، مرددين هتافات لدعم الدولة والرئيس السيسى، أثناء الاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد.

وشارك فى الاحتفالات من نجوم الرياضة كلا من جمال حمزة ومحمد فاروق إينو وشريف عبد المنعم وياسر ريان ومحمود محمود إلى جانب النائب أحمد دياب وسيد بدير، وذلك فى إطار دعم الدولة المصرية بعدما دعت عدد من الأحزاب السياسية، كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.



مشاركة الرياضيين فى احتفالات نصر أكتوبر ودعم الدولة



مشاركة الرياضيين فى احتفالات نصر أكتوبر ودعم الدولة



مشاركة الرياضيين فى احتفالات نصر أكتوبر ودعم الدولة

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من جانبه، دعا حزب الشعب الجمهوري كل أعضائه وجموع الشعب المصري، للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم، اليوم الجمعة، الاحتشاد بالميادين الكبرى فى كل محافظة، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى "المنصة" بمدينة نصر.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه: "احتفالًا بالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة، والتي ستظل أبد الدهر عنوانًا يُبرهن على بسالة وإخلاص المواطن المصري، يدعو حزب الشعب الجمهورى كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، الموافق الثاني من أكتوبر 2020".

ودعا حزب مستقبل وطن كل أعضائه وجموع الشعب المصرى، للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم، والاحتشاد بالميادين الكبرى فى كل محافظة، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه: "يدعو حزب مستقبل وطن كل أعضائه وكافة جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات بذكرى نصر أكتوبر العظيم اليوم الجمعة الثاني من أكتوبر 2020 بالميادين الرئيسية في كل محافظة، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بالمنصة في مدينة نصر"، بدوره، دعا حزب المصريين الأحرار، جموع أعضاء الحزب بالمحافظات للمشاركة فى الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيدة.