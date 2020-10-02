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شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يشارك في مران الأهلي وتأهيل أحمد الشيخ ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وليد سليمان، لاعب الاهلي في المران الجماعي الذي أقيم مساء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز وجاءت مشاركة سليمان في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الظهر، والتي أبعدته عن المشاركة في الفترة الأخيرة وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم تحت قيادة موسيماني، المدير الفني الجديد وجهازه المعاون.
فيما واصل احمد الشيخ لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي، بهدف تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية. وكان الشيخ قد اشتكى من آلام عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي، وقام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، على هامش مران الاهلي الذي أقيم مساء اليوم، تحت إشراف بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون.
احمد الشيخ يواصل التأهيل
وليد سليمان في مران الاهلي
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