شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد ياسين مرعى بعد المشاركة مع منتخب الشباب أمام الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم ياسين مرعى، مدافع الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت على ملعب النادى، اليوم الجمعة، بعد مشاركته فى شوطا مع منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين، فى مواجهة اتحاد الشرطة، التى أقيمت بالأمس، وانتهت لصالح المنتخب بثنائية مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة وأحرز هدف الشرطة الوحيد إسلام عادل فيما أحرز الثنائي عبد الرحمن عشري وحسام حسن لمنتخب مصر من ضربتي جزاء، في إطار الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا في مارس المقبل.

كما شارك فى تدريبات الزمالك اليوم، من اللاعبين الصاعدين كلا من حسام أشرف وأسامة فيصل وسيف جعفر ومحمد حسام بيسو وحاتم سكر تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الذين شاركوا فى مباراة المصرى البورسعيدى، التى جمعت بين الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بقلعة ميت عقبة، حيث خاض اللاعبين التدريبات تحت قيادة مدرب الأحمال جوزيه بيدرو وذلك لفك العضلات والتخلص من الإرهاق.

فيما خضع المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران، وأدى اللاعب التدريبات تحت قيادة عمرو المطراوى أخصائى التأهيل وذلك لتجهيزه للفترة المقبلة، كما انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق، فى التدريبات الجماعية للأبيض، بعدما غاب عن مباراة المصرى بالأمس بسبب شعوره بالاجهاد.

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فيما عقد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين المشاركين فى مباراة المصرى أمس وذلك قبل انطلاق المران واستمرت الجلسة لأكثر من نصف ساعة تحدث معهم فيها المدير الفنى عن بعض الأمور الفنية فى المباراة.

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو على عقد جلسة فنية مع طارق حامد على هامش المران ومنح باتشيكو بعض التعليمات الفنية للاعب وأكد على أهمية دوره مع الفريق الفترة القادمة خاصة مع غياب فرجانى ساسى بسبب الإيقاف.

ومن ناحية أخرى، حرص أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على حضور مران اليوم ومؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المقبلة أمام سموحة، والتى ستجمع الفريقين مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، مطالبا الجميع بالتركيز فى المباريات خاصة وأن الفريق هدفه حصد البطولات محليا وإفريقيًا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد فوزه على المصرى، متفوقًا على بيراميدز والمقاولون العرب أصحاب المركزين الثالث والرابع، حيث حصد الأبيض 64 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 45 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.