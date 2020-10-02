كابيلو يقود مران بدني بالأهلي وانتظام على لطفي بعد تعافيه من "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد كابيلو مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني الجديد الاهلي تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران المسائي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ، ويعمل كابيلو ضمن الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وبدأ موسيماني وجهازه المعاون، مساء اليوم الجمعة، مهمتهم التدريبية مع الفريق رسميًّا لقيادة الفريق لمدة موسمين.
فيما إنتظم علي لطفي، حارس مرمى الاهلي في المران الجماعي مساء اليوم الجمعة، بعد تخلصه من فيروس كورونا وتنفيذه البرنامج التأهيلي. وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق، مرانًا قويًّا لحراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
على لطفي يشارك في مران الاهلي
كابيلو
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