شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجتمع مع عبد الحفيظ في أول مران بالاهلي ومشاركة صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي جلسة مع ‏سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسامي قمصان، مدرب الفريق، وموسيه ماتلابا، محلل الأداء، على هامش المران الأول تحت قيادته، بعد قرار مجلس الإدارة أمس بتعيينه ‏مديرًا فنيًّا للفريق، وحرص موسيماني على عقد جلسة مع جهازه المعاون للحديث في بعض الخطوط العريضة عن المرحلة المقبلة ‏والتحديات الصعبة محليًّا وإفريقيًّا ، وقاد موسيماني وجهازه المعاون المران الأول للفريق، بعد وصولهم إلى القاهرة في الساعات الأولى ‏من صباح اليوم الجمعة، وتولي مهمة القيادة الفنية.‏ Advertisements وشارك صالح جمعة في التقسيمة الجماعية بمران الفريق الأول الذي يقوده بيتسو موسيماني وشهدت الفترة الماضية استبعاد صالح جمعة في وجود السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي.

موسيماني مع عبد الحفيظ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسيماني يجتمع مع عبد الحفيظ في أول مران بالاهلي ومشاركة صالح جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.