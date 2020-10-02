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شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجتمع مع عبد الحفيظ في أول مران بالاهلي ومشاركة صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسامي قمصان، مدرب الفريق، وموسيه ماتلابا، محلل الأداء، على هامش المران الأول تحت قيادته، بعد قرار مجلس الإدارة أمس بتعيينه مديرًا فنيًّا للفريق، وحرص موسيماني على عقد جلسة مع جهازه المعاون للحديث في بعض الخطوط العريضة عن المرحلة المقبلة والتحديات الصعبة محليًّا وإفريقيًّا ، وقاد موسيماني وجهازه المعاون المران الأول للفريق، بعد وصولهم إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتولي مهمة القيادة الفنية.
موسيماني مع عبد الحفيظ
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