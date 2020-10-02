الامارات | قرعة الدوري الأوروبي.. سهلة على الأندية الإنجليزية وصعبة على الإيطالية

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة الدوري الأوروبي.. سهلة على الأندية الإنجليزية وصعبة على الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفرزت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) لموسم 2020-2021 التي سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد القاري للعبة (ويفا) في نيون السويسرية، عن مواجهات سهلة للفرق الإنجليزية وصعبة على نابولي وميلان الإيطاليين.

وأوقعت القرعة نابولي في المجموعة السادسة إلى جانب ريال سوسيداد الإسباني، ألكمار الهولندي ورييكا الكرواتي، فيما سيكون على مبلان مواجهة سلتيك الاسكتلندي وليل الفرنسي وسبارتا براغ التشيكي في منافسات المجموعة الثامنة.

المجموعات

- المجموعة الأولى: روما الإيطالي، يونغ بويز السويسري، كلوج الروماني، سيسكا صوفيا البلغاري.

Advertisements

- المجموعة الثانية: أرسنال الإنجليزي، رابيد فيينا النمسوي، مولدي النروجي، دوندالك الايرلندي.

- المجموعة الثالثة: باير ليفركوزن الألماني، سلافيا براغ التشيكي، هابوعيل بئر السبع الإسرائيلي، نيس الفرنسي.

- المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي، ستاندار لياج البلجيكي، رينجرز الاسكتلندي، ليخ بوزنان البولندي.

- المجموعة الخامسة: أيندهوفن الهولندي، باوك اليوناني، غرناطة الإسباني، أومونيا نيقوسيا القبرصي.

- المجموعة السادسة: نابولي الإيطالي، ريال سوسيداد الإسباني، ألكمار الهولندي، رييكا الكرواتي.

- المجموعة السابعة: براغا البرتغالي، ليستر سيتي الإنجليزي، أيك أثينا اليوناني، زوريا لوهانسك الأوكراني.

- المجموعة الثامنة: سلتيك الاسكتلندي، سبارتا براغ التشيكي، ميلان الإيطالي، ليل الفرنسي.

- المجموعة التاسعة: فياريال الإسباني، قره باغ الاذربيجاني، ماكابي تل ابيب الاسرائيلي، سيفاسبور التركي.

- المجموعة العاشرة: توتنهام الإنجليزي، لودوغوريتس البلغاري، لاسك لينتس النمسوي، انتويرب البلجيكي.

- المجموعة الحادية عشرة: سيسكا موسكو الروسي، دينامو زغرب الكرواتي، فينوورد الهولندي، فولفسبيرغ النمسوي.

-المجموعة الثانية عشرة: غنت البلجيكي، النجم الأحمر الصربي، هوفنهايم الألماني، سلوفان ليبيريتس التشيكي.

تقام الجولة الاولى في 22 أكتوبر، الثانية في 29 منه، الثالثة في الخامس من نوفمبر، الرابعة في 26 منه، الخامسة في الثالث من ديسمبر والسادسة الاخيرة في العاشر منه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news