شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يحضر مران الزمالك.. ويطالب اللاعبين بالكأس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد إسماعيل يوسف، أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك، في مران فريق الكرة الأول بالنادي، والذي أقيم، اليوم الجمعة، بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.
جاء حضور «تيجانا» للمران اليوم، من أجل مؤازرة الفريق والجهاز الفني قبل مواجهة سموحة بكأس مصر.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق سموحة مساء، الاثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
103,198
-
تعافي
96,494
-
وفيات
5,930
كانت هذه تفاصيل خبر إسماعيل يوسف يحضر مران الزمالك.. ويطالب اللاعبين بالكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.