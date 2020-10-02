شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يحضر مران الزمالك.. ويطالب اللاعبين بالكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد إسماعيل يوسف، أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك، في مران فريق الكرة الأول بالنادي، والذي أقيم، اليوم الجمعة، بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

جاء حضور «تيجانا» للمران اليوم، من أجل مؤازرة الفريق والجهاز الفني قبل مواجهة سموحة بكأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق سموحة مساء، الاثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.