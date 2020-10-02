شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُكرم «سيزا» و«بينكيل» بعد رحيلهما عن الفريق (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، على تكريم ثنائي الجهاز الفني السابق، ديفيد سيزا، المدرب العام، وتوماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية، وذلك بعد انتهاء مهمة الجهاز رسميًّا مع الفريق.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، قام الجهاز الإداري بإحضار «تورتة» للثنائي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

الأهلي يكرم سيزا وبينكيل مساعدي فايلر