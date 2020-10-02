شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، مسحة طبية قبل انطلاق المران المسائي، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 31 في بطولة الدوري الممتاز.

ويقود الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق، المران المقرر له الخامسة مساء، في أول ظهور له بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي، جلسة مع موسيماني، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، للحديث عن المرحلة المقبلة بعد توليه قيادة الفريق رسميًّا لمدة موسمين.

شهدت الجلسة الحديث عن العديد من الأمور التي تخص الفريق في المرحلة الحالية، وتوفير كل سبل الدعم للجهاز الفني الجديد وتسهيل مهمته، لتحقيق تطلعات الجميع في الفترة المقبلة.