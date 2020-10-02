شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني وجهازه المعاون يتفقدون غرفة خلع الملابس بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجهازه المعاون، على تفقد غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق.
واصطحب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، موسيماني وجهازه المعاون في جولة شاملة لغرفة ملابس الفريق، والجيم، والساونا، وغرفة الاجتماعات، وقاعة المحاضرات.
وأعلن الأهلي، أمس، تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين، خلفًا للسويسري رينيه فايلر.
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