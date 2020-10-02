شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يوافق على استمرار الناشئين بمران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم اللاعبون الشباب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي. وشارك كل من حسام أشرف وأسامة فيصل وسيف جعفر وياسين مرعي ومحمد حسام بيسو وحاتم سكر في التدريبات تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة، الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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