شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة مباراة المصري.. أمير مرتضى يؤازر لاعبي الزمالك بالمران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على حضور مران، اليوم الجمعة، ومؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المقبلة أمام سموحة بكأس مصر، مطالبا الجميع بالتركيز في المباريات، خاصة أن الفريق هدفه حصد البطولات محليًا وأفريقيًا.

ويأتي حضور أمير مرتضى لدعم اللاعبين بعد الأحداث التي شهدتها مباراة المصري، أمس، التي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، وحدوث بعض الاشتباكات بين لاعبي الفريقين بعد المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر.