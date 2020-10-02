شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: لا غنى عن طارق حامد بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة فنية مع طارق حامد، لاعب الفريق، على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ومنح باتشيكو بعض التعليمات الفنية للاعب، مؤكدًا أهمية دور حامد مع الفريق الفترة المقبلة، خاصة مع غياب فرجاني ساسي بسبب الإيقاف.

وكان الزمالك افتقد طارق حامد أمام المصري بسبب الإجهاد.