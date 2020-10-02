شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: لا غنى عن طارق حامد بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة فنية مع طارق حامد، لاعب الفريق، على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
ومنح باتشيكو بعض التعليمات الفنية للاعب، مؤكدًا أهمية دور حامد مع الفريق الفترة المقبلة، خاصة مع غياب فرجاني ساسي بسبب الإيقاف.
وكان الزمالك افتقد طارق حامد أمام المصري بسبب الإجهاد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
103,198
-
تعافي
96,494
-
وفيات
5,930
كانت هذه تفاصيل خبر باتشيكو: لا غنى عن طارق حامد بالزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.