شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد ينتظم في تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة المصري الأخيرة، أمس، التي فاز بها الفريق بهدف دون رد بسبب شعوره بالإجهاد.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة، الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر.
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