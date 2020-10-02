شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء: ساسي دائمًا في القلب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود علاء، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر، على دعم ومؤازرة زميله بالفريق فرجاني ساسي، بعد أزمة مباراة المصري، أمس، في الدوري، والتي تعرّض فيها للطرد خلال شوطها الأول.
ونشر علاء صورة تجمعه مع ساسي، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام وزيّنها بقلب بينه وبين ساسي.
وقال علاء، إن ساسي من أفضل اللاعبين، وما حدث نرفزة ملعب، لكنه سيظل دائمًا في القلب.
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