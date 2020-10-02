شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يواصل التأهيل على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي. وأدى اللاعب التدريبات تحت قيادة عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل، وذلك لتجهيزه للفترة المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة، الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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