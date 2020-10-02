شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائي لأساسيي الزمالك أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة المصري، أمس، تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وخاض اللاعبون التدريبات تحت قيادة مدرب الأحمال جوزيه بيدرو، وذلك لفك العضلات والتخلص من الإرهاق.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة، الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر.