شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو للاعبي الزمالك: حلم الكأس يبدأ من الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين المشاركين في مباراة المصري أمس، وذلك قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
واستمرت الجلسة لأكثر من نصف ساعة تحدث معهم فيها المدير الفني عن بعض الأمور الفنية في المباراة.
ويستعد الفريق لمواجهة سموحة الإثنين المقبل، بدور الستة عشر من مسابقة كأس مصر، على استاد الإسماعيلية.
وطالب باتشيكو لاعبيه بالتعامل بمنتهى الجدية مع مباراة سموحة، مؤكدا أن حلم الفوز بكأس مصر يبدا من الإسماعيلية بالفوز في هذه المباراة.
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