شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يكلف مساعده باستقبال ميار شريف بمطار القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مساعده عمرو الحداد لاستقبال ميار شريف بطلة مصر في التنس وفتاة مصر الذهبية غداً السبت والتي تصل الي مطار القاهرة الدولى في تمام الساعة الثامنة مساءً قادمة من إسبانيا ، بعد تحقيق انجاز تاريخى للتنس المصري في بطولة رولان جروس أحد البطولات العظمي في التنس .

ونجحت ميار شريف في حفر إسمها بالذهب فى عالم التنس بعد تحقيقها انجاز تاريخي، بعد أن أصبحت أول لاعبة مصرية فى تاريخ التنس المصري تصل إلى الدور الرئيسي من بطولات التنس العظمي، بطولة رولان جاروس، وقبلها كانت أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة فى نفس البطولة ، فضلاً عن نجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة.

وقال شريف منصف وكيل اللاعبة ميار شريف أن ميار ستعود إلى مصر غدا، للاحتفال مع أسرتها والشعب المصري بإنجاز رولان جاروس، حيث انها ذهبت إلى أسبانيا ومكثت هناك عدة أيام، ثم تحضر إلى مصر للاحتفال مع أسرتها ومع الشعب المصرى بإنجاز البطولة ، ثم تعود لأسبانيا مرة أخرى، حيث تعيش اللاعبة هناك للتدريب والمنافسة.

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وأضاف وكيل اللاعبة أنه كان من المفترض أن تدخل ميار شريف معسكر بأسبانيا هذه الفترة عقب البطولة، استعدادا للبطولات المقبلة، إلا أنه وميار وبالاتفاق مع المدرب الاسباني خوستو جونزاليز اتفقا انت تعود إلى مصر أولا على أن تعود لإسبانيا بعد زيارتها لمصر وذلك لقضاء اجازة عائلية قصيرة، والتدريب، بالاضافة لحضور بعض التكريمات والاجتماعات الرسمية، والمناسبات الخاصة الجاري الترتيب لها.

وأشادت وسائل الإعلام العالمية، بلاعبة التنس المصرية ميار شريف والمصنفة الـ 172 على العالم، بعد المباراة الرائعة التى قدمتها ضد كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة على العالم فى الدور الأول من بطولة رولان جاروس.

وخسرت نجمة التنس المصرية ميار شريف بنتيجة 2-1 ضد كارولينا في المجموعات لكنها قاتلت وقدمت أداء رائعا أمام المصنفة الثانية في البطولة والرابعة عالميا، وضع ميار في مستوي ومصاف النجمات العالمية في اللعبة، وضمن لها لقب "فتاة التنس الذهبية"، وحب الشعب المصري.