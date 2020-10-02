شكرا لقرائتكم باتشيكو يضع سيناريوهات غياب فرجاني ساسي في اجتماع مع طارق حامد بتدريبات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة المصري الأخيرة أمس والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد بسبب شعوره بالاجهاد. ويستعد الفريق لمواجهة سموحة الإثنين المقبل بدور الستة عشر من مسابقة كأس مصر. وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة فنية مع طارق حامد لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. Advertisements ومنح باتشيكو بعض التعليمات الفنية للاعب وأكد على أهمية دوره مع الفريق الفترة القادمة خاصة مع غياب فرجاني ساسي بسبب الإيقاف. ومن ناحية أخرى حرص أمير مرتضى المشرف العام على الكرة على حضور مران اليوم ومؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المقبلة أمام سموحة بكأس مصر مطالبا الجميع بالتركيز في المباريات خاصة وأن الفريق هدفه حصد البطولات محليا و إفريقيا. ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد فوزه على المصرى، متفوقًا على بيراميدز والمقاولون العرب أصحاب المركزين الثالث والرابع، حيث حصد الأبيض 64 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 45 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.

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