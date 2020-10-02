شكرا لقرائتكم تيجانا يحضر مران الزمالك ويساند الفريق قبل موقعة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد إسماعيل يوسف "تيجانا" عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في مران فريق الكرة الأول بالنادي والذي أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. جاء حضور تيجانا المران اليوم من أجل مؤازرة الفريق والجهاز الفني قبل مواجهة سموحة بكأس مصر. ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق سموحة مساء الاثنين المقبل بكأس مصر. عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع اللاعبين المشاركين في مباراة المصري أمس وذلك قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. Advertisements واستمرت الجلسة لأكثر من نصف ساعة تحدث معهم فيها المدير الفني عن بعض الأمور الفنية في المباراة. ويستعد الفريق لمواجهة سموحة الإثنين المقبل بدور الستة عشر من مسابقة كأس مصر. ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد فوزه على المصرى، متفوقًا على بيراميدز والمقاولون العرب أصحاب المركزين الثالث والرابع، حيث حصد الأبيض 64 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 45 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.

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