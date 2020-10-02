شكرا لقرائتكم موسيماني وجهازه المعاون يتفقدون غرفة خلع ملابس الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي وجهازه المعاون، حرصوا على تفقد غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

واصطحب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، موسيماني وجهازه المعاون في جولة شاملة لغرفة ملابس الفريق، والجيم، والساونا، وغرفة الاجتماعات، وقاعة المحاضرات.

في سياق متصل، قام الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ولاعبو الفريق بتكريم ثنائي الجهاز الفني السابق، ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية، وذلك بعد انتهاء مهمة الجهاز رسميًّا مع الفريق.

وقام الجهاز الإداري بإحضار «تورتة» للثنائي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.