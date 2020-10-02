شكرا لقرائتكم باتشيكو يستدعي سداسي الشباب لتدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم اللاعبون الشباب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وشارك كلا من حسام أشرف وأسامة فيصل وسيف جعفر وياسين مرعي ومحمد حسام بيسو وحاتم سكر في التدريبات تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق. وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع اللاعبين المشاركين في مباراة المصري أمس وذلك قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. واستمرت الجلسة لأكثر من نصف ساعة تحدث معهم فيها المدير الفني عن بعض الأمور الفنية في المباراة. Advertisements ويستعد الفريق لمواجهة سموحة الإثنين المقبل بدور الستة عشر من مسابقة كأس مصر. ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد فوزه على المصرى، متفوقًا على بيراميدز والمقاولون العرب أصحاب المركزين الثالث والرابع، حيث حصد الأبيض 64 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 45 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.

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