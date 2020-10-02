الزمالك يسابق الزمن لتأهيل محمد أوناجم قبل المشاركة في المباريات

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جدة - عمرو شويل خضع محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وأدى اللاعب التدريبات تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وذلك لتجهيزه للفترة المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الإثنين المقبل بدور الستة عشر من مسابقة كأس مصر. أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذين شاركوا في مباراة المصري أمس تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وخاض اللاعبون التدريبات تحت قيادة مدرب الأحمال جوزيه بيدرو وذلك لفك العضلات والتخلص من الإرهاق. Advertisements عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع اللاعبين المشاركين في مباراة المصري أمس وذلك قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. واستمرت الجلسة لأكثر من نصف ساعة تحدث معهم فيها المدير الفني عن بعض الأمور الفنية في المباراة. ويستعد الفريق لمواجهة سموحة الإثنين المقبل بدور الستة عشر من مسابقة كأس مصر. ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد فوزه على المصرى، متفوقًا على بيراميدز والمقاولون العرب أصحاب المركزين الثالث والرابع، حيث حصد الأبيض 64 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 45 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.

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