شكرا لقرائتكم أنطلاق أول مران للأهلي تحت قيادة موسيماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنطلق اول مران لفريق الأهلي علي ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق ، وشهد المران تأهيل جونيور اجاي مهاجم الفريق والذي قام بالجري حول الملعب بعد تعرضه لكدمه قوبة في الركبة ، ويأتي مران الاهلي اليوم غستعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى ، قام الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ولاعبو الفريق بتكريم ثنائي الجهاز الفني السابق، ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية، وذلك بعد انتهاء مهمة الجهاز رسميًّا مع الفريق ، وقام الجهاز الإداري بإحضار «تورتة» للثنائي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ، ويأتي ذلك بعد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وتعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.