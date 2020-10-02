شكرا لقرائتكم الخطيب يلبي رغبة أعضاء الأهلي ويفتح مران موسيماني الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استجاب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لطلب اعضاء النادي بفتح المران الأول الذي يقوده الجنوب افريقي بيتسو موسيماني لأول مرة ، وجاء قرار الخطيب بعدما سبق وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي غلق المران قبل ان يتجمهر الأعضاء امام مدخل التتش وطالبوا الخطيب اثناء دخوله بفتح المران وهو الامر الذي استجاب بيبو له واعطي اوامره بفتح مران اليوم.

وحرصت لجنة التخطيط بالأهلي، بكامل هيئتها، على الاجتماع بالجنوب أفريقى بيتسو موسيماني لوضع آلية وخطة عمل الفريق فى المرحلة المقبلة قبل بدء عمله بشكل رسمى، وقام المدرب الجنوب أفريقى بجولة فى الأهلى مشاهدة ملعب التتش وغرف خلع الملابس ومنشآت النادى وعقد جلسة خاصة مع الخطيب ولجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف.

ووصل موسيمانى القاهرة صباح اليوم، الجمعة، قادماً من بلاده لتدريب الأهلى خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق ووصل المدرب الجديد للأهلى صباح اليوم عقب رحلة طيران شاقة من جنوب أفريقيا إلى القاهرة، خاصة بعد تأخر وصوله عدة ساعات، فقد كان مُقرراً وصوله فى الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة، قبل أن يتأخر 6 ساعات تقريباً ووصل السابعة صباحاً بسبب عدم لحاقه بموعد طائرته فى إثيوبيا، ما أدى إلى تأخر رحلته إلى القاهرة.