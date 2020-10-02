شكرا لقرائتكم أرتيتا: نأمل بإبرام تعاقدات قبل انتهاء فترة الانتقالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال اليوم الجمعة إن فريقه سيتخذ قرارات حاسمة قبل نهاية فترة الانتقالات في الخامس من أكتوبر لضمان وجود التوازن المطلوب في التشكيلة لبقية الموسم.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أرسنال يجري مفاوضات لضم لاعب الوسط حسام عوار من أولمبيك ليون بينما من المحتمل أن يغادر لاعب الوسط لوكاس توريرا القادم من أوروغواي.
ورفض أرتيتا التعليق على صفقات بعينها لكنه عبر عن ثقته في خطط النادي قائلا إنه يحظى بدعم هائل من مسؤولي أرسنال في خضم جائحة كورونا التي أثرت أيضا على سوق الانتقالات.
وقال أرتيتا للصحفيين قبل مواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الأحد "أعتقد أنها ستكون فترة حاسمة لأنها ترسم طريق الفريق واللاعبين وتحدد مقدار التوازن والكفاءة التي ستكون عليها التشكيلة لنهاية الموسم. يتعين أن نتخذ بعض القرارات في الأيام الثلاثة المقبلة. أعتقد أن الأمور تأخرت بعض الشيء والأمر لا يتعلق بأرسنال فقط ولكن بالنسبة لجميع الفرق بسبب الظروف التي نعيشها حاليا، سنحاول اتخاذ أفضل القرارات ومهما تكن النتيجة فاننا نثق تماما في المجموعة التي نملكها وعلى أتم استعداد لخوض موسم قوي".
ويحتل أرسنال المركز الخامس لكنه أخفق في الفوز على شيفيلد يونايتد في الدوري الموسم الماضي. ويحتل شيفيلد المركز 19 بعد ثلاث هزائم في ثلاث مباريات.
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