شكرا لقرائتكم خبر عن شيكا والحلوانى يقودان الإنتاج والحرس للتعادل 1/1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة حرس الحدود والإنتاج الحربى، التى تجمعهما حاليًا على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث تقدم عبد الرحمن شيكا للإنتاج فى الدقيقة 7، ومن ضربة ثابتة نجح عمرو الحلوانى فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 40، ولم تخلو المواجهة من الإثارة والمتعة حيث دخل الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سموحة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الإنتاج الحربى من وادى دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر.

وضم تشكيل حرس الحدود كلاً من.. اسة المرمى : أحمد السعدني، خط الدفاع : عمرو الحلواني _ محمد الشبيني _ خالد سامي _ حسن مجدي، خط الوسط : أبراهيما كونيه_ مصطفي جمال _ محمد عبدالطيف، خط الهجوم : جريندو _ نانا انتوي _ انطوني لوكاسا.

وجائت تشكيل الإنتاج الحربي كالأتي :حراسة المرمى : عامر عامر، خط الدفاع : محمد شوقي غريب _ محمد بازوكا _ أحمد شديد قناوي _ البدري، خط الوسط :أحمد دويدار _ محمد عادل _ غنام محمد، خط الهجوم : محمد رجب _ محمد فييرا _ عبد الر