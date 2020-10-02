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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول مران للأهلي تحت قيادة موسيماني..وتأهيل اجاي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق اول مران لفريق الأهلي علي ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق ، وشهد المران تأهيل جونيور اجاي مهاجم الفريق والذي قام بالجري حول الملعب بعد تعرضه لكدمه قوبة في الركبة ، ويأتي مران الاهلي اليوم غستعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.
تدريبات الاهلي
مران الاهلي وموسيماني
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