شكرا لقرائتكم خبر عن ببيرامدز عن توقيع حسين الشحات: "لا نفاوض أى لاعب بالأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، حقيقة الحصول على توقيع حسين الشحات صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، خاصة بعد الصورة التى تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعى، وأشير إلى إنها أثناء توقيع اللاعب على رغبته فى إرتداء قميص الفريق السماوى فى الفترة المقبلة، مؤكدًا إن هذا الأمر عار تمامًا من الصحة، وإن بيراميدز لم يفاوض اللاعب لا من قريب أو من بعيد، خاصة وإنه مازال مرتبطًا بعقد سارى مع ناديه، وفى حالة الرغبة فى الحصول على خدماته ستكون المفاوضات مع إدارة القلعة الحمراء بشكل مباشر.

أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الفترة الأخيرة شهدت ارتباط اسم بيراميدز بالعديد من اللاعبين الكبار فى الدورى المصرى، قائلاً: "لا نفاوض أى لاعب من الأهلي، ولا توجد نية حتى الأن لإجراء صفقات تبادلية، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات يبحثون بها عن شعارات وهمية".

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تابع المصدر تصريحاته، موضحًا إن التعاقد مع شريف إكرامى جاء بعد أن أنهى علاقته بالنادى الأهلى، وكذلك أحمد فتحى الذى فضل خوض تجربة جديدة عقب انتهاء تعاقده مع الأحمر، كما أن التعاقد مع رمضان صبحى جاء من نادى هدرسفيلد الإنجليزى.

وكان مسئولو النادى الأهلى جلسة خاصة منذ أيام مع الدولى التونسى على معلول للإستفسار عن حقيقة العرض الذى تلقاه مؤخراً من نادي بيراميدز وهو العرض الثانى للدولى التونسى من بيراميدز خلال فترة قصيرة، وكشف معلول لأدارة الأهلى عن تلقيه عرضاً من لاعب سابق فى القلعة الحمراء أنتقل مؤخراً لبيراميدز عرض عليه الرحيل للسماوى فى الموسم المقبل مقابل مليونى دولار أي ضعف ما يتقاضاه من الأهلى وربما يزيد العرض لـ2.5 مليون دولار أى 45 مليون جنيه فى الموسم الواحد ليكون أغلى لاعب فى الدورى المصرى سواء مصرياً أم أجنبياً .

وقال مصدر لـ"الخليج 365" أن إدارة بيراميدز ترغب في خطف على معلول بأي طريقة من الاهلي لذا قدّمت عرض مالي كبيرله وكانت ستُقدم عرض مالي مُغر للغاية للأهلي قد يصل لأربعة ملايين دولار لشراء اللاعب التونسي لكن رفض وأكد لإدارة الأهلي أنه إعتذر لزميله السابق في القلعة الحمراء عن العرض وتمسك بالبقاء مع فريقه لحين إنتهاء عقده على الأقل بعد موسمين.