شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يدعمون فرجانى ساسى بعد أحداث مباراة المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على دعم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعدما ترددت أنباء حول العقوبة المتوقعة ضد اللاعب ، وذلك بعد محاولة فرجانى الاعتداء على أمين عمر حكم مباراة الأبيض أمام المصرى أمس، الخميس، فى الجولة الـ31، وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، وتعرض التونسى فرجانى ساسى، للطرد فى مباراة المصرى، فى الدقيقة 37 من عمر المباراة، بعدما اعترض على الحكم فى إحدى الكرات ليشهر له الحكم أمين عمر بطاقة صفراء ثم استمر اللاعب فى الانفعال وقام بالتوجه إلى الحكم وخلع سماعة الأذن الخاصة به ليقوم الحكم بطرده .

وقام لاعبو الزمالك بنشر صورهم مع فرجانى ساسى عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى، من أجل دعمه والشد من أزره فى هذا الموقف.

وكشفت تقارير صحفية أن نادى التعاون السعودى تقدم بعرض رسمى للتعاقد مع فرجاني ساسي من صفوف الزمالك المصرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال موقع "جول"، إن النادى السعودى تقدم بعرض قيمته 1.4 مليون يورو للزمالك، ما يوازى 25 مليون جنيه مصرى، لضم لاعب الوسط خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الموقع، وفقا لمصدر، أن العرض يأتى بسبب طلب شخصي من كارتيرون الذي يرغب بضم اللاعب التونسي لتعزيز صفوف ناديه في الموسم القادم، وأضاف المصدر أن الزمالك أعطى الضوء الأخضر للمفاوضات في ظل تبقي عام وحيد في عقد ساسي مع الفريق.

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