شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي يظهر في الأهلي.. والجهاز الطبي يطمئن عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر محمود متولي، مدافع الاهلي في النادي اليوم، الجمعة، على هامش المران المُقام حاليا باستاد التتش، وجاء ظهور متولي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي قبل عدة أسابيع، قبل أن يظهر في النادي اليوم، ويعقد جلسة مع الجهاز الطبي للفريق، الذي حرص على الاطمئنان على اللاعب ومعرفة حالته، ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب بعد غدٍ الأحد، في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، التي توّج بها الأهلي مؤخرًا للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخ النادي. بعيداً عما سبق ، استجاب محمود الخطيب رئيس الأهلي لطلب اعضاء النادي بفتح المران الأول الذي يقوده الجنوب افريقي بيتسو موسيماني لأول مرة ، وجاء قرار الخطيب بعدما سبق وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي غلق المران قبل أن يتجمهر الأعضاء امام مدخل التتش وطالبوا الخطيب اثناء دخوله بفتح المران وهو الامر الذي استجاب بيبو له وأعطي أوامره بفتح مران اليوم. Advertisements وحرصت لجنة التخطيط بالأهلي، بكامل هيئتها، على الاجتماع بالجنوب أفريقى بيتسو موسيماني لوضع آلية وخطة عمل الفريق فى المرحلة المقبلة قبل بدء عمله بشكل رسمى، وقام المدرب الجنوب أفريقى بجولة فى الأهلى مشاهدة ملعب التتش وغرف خلع الملابس ومنشآت النادى وعقد جلسة خاصة مع الخطيب ولجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف. ووصل موسيمانى القاهرة صباح اليوم، الجمعة، قادماً من بلاده لتدريب الأهلى خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق ووصل المدرب الجديد للأهلى صباح اليوم عقب رحلة طيران شاقة من جنوب أفريقيا إلى القاهرة، خاصة بعد تأخر وصوله عدة ساعات، فقد كان مُقرراً وصوله فى الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة، قبل أن يتأخر 6 ساعات تقريباً ووصل السابعة صباحاً بسبب عدم لحاقه بموعد طائرته فى إثيوبيا، ما أدى إلى تأخر رحلته إلى القاهرة.

محمود متولي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود متولي يظهر في الأهلي.. والجهاز الطبي يطمئن عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.