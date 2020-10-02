شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء فقدوا بريقهم عند جماهير القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن موسم كورونا شهد توتر الأوضاع و فقد بريق عدد من النجوم و المدربين و إنهاء العلاقة مع الجماهير على صعيد القطبين سواء الأهلى أو الزمالك بسبب الرحيل المفاجىء دون أى أزمات ، حيث يرصد الخليج 365 أبرز من قدوا بريقهم لدى الجماهير فى الفترةالأخيرة بالتقرير التالى :

أنهى المدير الفنرىالفرنسى السابق للزمالك باتريس كارتيرون علاقته بجماهير الزمالك فى ظل رحيله المفاجىء عن الفريق و إبلاغ الإدارة عن رغبته فى الرحيل ليقود التعاون السعودى فنيا ، بالرغم من الكيمياء التى ربطته بالفريق و ساهمت فى حصد السوبر المصرى و الأفريقى .

أسدل الستار على علاقة النادى الأهلى مع مدربه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بعد رحلة استمرت 397 يوماً، ما يعادل عاماً كاملا وشهرا ويوما بعدما بدأت بغموض وانتهت بتحقيق إنجازات وأرقام قياسية مميزة، حيث حقق المارد الأحمر تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذ أن خلف المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 ، خاصة فى ظل توتر الأوضاع و تذبذب أداء الأهلى نسبيا بعد العودة من إيقاف الدورى بسبب جائحة كورونا ، فضلا عن الموقف الأخير بمغادرة المؤتمر الصحفى للقاء الترسانة فى كأس مصر للهروب من الأسئلة الصحفية .

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كما دخل رمضان صبحى، لاعب هدرسفيلد المعار للنادى الأهلى، فى صدم مع الجماهير الحمراء التى تلقبه دائماً بأنه ابن النادى بعدما أبلغ إدارة الأهلى برغبته فى الرحيل إلى بيراميدز، والذى يفوق عرضه المالى عرض الأهلى.

شريف إكرامى، حارس النادى الأهلى، من أبرز النجوم المحببة للجماهير الحمراء طيلة السنوات الماضية، بفضل حكمته فى إدارة الأمور والأزمات وتحمل الضغوط فى القلعة الحمراء، قبل اتهامه بتحريض رمضان صبحى زميله وزوج شقيقته للرحيل عن الأهلى، خاصة فى ظل إعلانه مسبقاً عن اقتراب رحيله إلى بيراميدز، وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ورينيه فايلر المدير الفنى، استكمال الموسم محليًّا وأفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون فى التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذى يخوض تحديات صعبة، وفى ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ شريف إكرامي بالقرار، الذى فى ضوئه أصبح إكرامى خارج حسابات الجهاز الفنى نهائياً لنهاية الموسم بعد التغريدات التى كتبها على السوشيال ميديا لتبرئة نفسه من رحيل رمضان صبحى إلى بيراميدز، لا سيما أن النادى لم يجدد عقد شريف إكرامي الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، وبالتالى انتهت مهمته مع الفريق خاصة أن اللاعب أعلن مسبقا عن رغبته فى الرحيل وعدم التجديد .