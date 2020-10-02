شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. لحظة وصول موسيمانى للأهلى وصورة خاصة مع جائزة القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على فيديو خاص لوصول الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني الجديد للأهلي، إلى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، من أجل بدء مهمته الجديدة في قيادة الفريق الأحمر لمدة موسمين بداية من اليوم الجمعة.

كما جاء في الفيديو اجتماع بيتسو موسيماني مع محمود الخطيب رئيس النادى داخل غرفة اجتماعات مجلس الإدارة النادى الأحمر.

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و حرص بيتسو موسيمانى على التقاط الصور التذكارية مع الكؤوس ودروع النادى الأهلى وكذلك جائزة نادى القرن، فور وصوله إلى مقر القلعة الحمراء لتولى مهمة تدريب الفريق الأول رسمياً خلفا لرينيه فايلر، وحرص أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى على إطلاعه على كافه أركان النادى.

تعاقد الأهلى مع موسيمانى لمدة موسمين مقبلين، كما يقود المدرب الجديد المران الأول للفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل.