شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. رنيم الوليلى أول مصرية تتصدر التصنيف العالمى بجميع الرياضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسيد مصر رياضة الاسكواش خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بداية من بطولة الأهرامات التى أقيمت بالجيزة فى تسعينيات القرن الماضى، وبزوغ نجم أحمد برادة الذى أحدث نقلة نوعية للاسكواش المصرى، ومع ذلك يبقى هناك إنجاز فريد فيما يخص سيدات اللعبة، وتجدر الإشارة هنا إلى البطلة المصرية المعتزلة رنيم الوليلى، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً سابقاً، لسيدات الاسكواش.

رنيم الوليلى فتحت المجال أمام اللاعبات المصريات لصناعة التاريخ قبل اعتزالها، عندما أصبحت أول لاعبة مصرية وعربية تتصدر التصنيف العالمى فى أى رياضة على مستوى العالم، وتحقق ذلك الإنجاز عام 2015، قبل أن تعود العام الماضى قبل اعتزالها بقليل، وتنضم إلى موسوعة جينيس مع زوجها لاعب الاسكواش طارق مؤمن كأول زوجين يحصدان لقب بطولة العالم فى جميع الرياضات على مستوى العالم أيضاً.

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البطلة المصرية خاضت مسيرة احترافية حافلة فى لعبة الاسكواش امتدت لـ 18 عاماً، حصدت خلالها 24 لقباً فى رابطة اللاعبين المحترفين PSA، بما فى ذلك بطولة العالم عام 2017 .

صاحبة الـ 31 عامًا، والتى صنعت التاريخ عام 2015 بعدما أصبحت أول امرأة عربية فى أى رياضة تصبح رقم 1 عالميًا، منهية رقم نيكول ديفيد القياسى لمدة تسع سنوات على قمة التصنيف العالمى فى هذه العملية، أمضت 23 شهرًا فى قمة قائمة التصنيف، بما فى ذلك الـ 19 شهرًا الماضية.

بعد فوزها ببطولة العالم للناشئين فى كل من 2005 و 2007، جاء أكبر فوز لها فى مسيرتها العليا فى مانشستر عام 2017 عندما هزمت نور الشربينى للفوز ببطولة العالم فى المحاولة الثالثة، بعد خسارتها أمام نيكول ديفيد فى 2014 و الشربينى فى 2016.