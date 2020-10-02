شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الأهلي ينتقدون غلق أول مران لموسيماني .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدي عدد من أعضاء النادي الأهلي غضبهم من قرار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بغلق المران الأول الذي يقوده الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ، وطلب أعضاء الأهلي من محمود الخطيب رئيس النادي فتح المران اثناء دخوله ملعب التتش لحضور المران ومشاهدة فكر موسيمانى فى التدريب وتفاعل اللاعبين معه .

وانتهى اجتماع بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي مع لجنة التخطيط بالنادي منذ قليل والذي شهد وضع استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وحضر الأجتماع المدير الفني الجديد للفريق ولجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف ومحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على الكرة بجانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ، وتوجه موسيماني لملعب التتش تمهيدا لقيادة تدريبات الأهلي لأول مرة ، وقام موسمياني بجولة فى الأهلى لمشاهدة ملعب التتش وغرف خلع الملابس ومنشآت النادى وعقد جلسة خاصة مع الخطيب ولجنة التخطيط .

Advertisements ووصل موسيمانى القاهرة صباح اليوم، الجمعة، قادماً من بلاده لتدريب الأهلى خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق ووصل المدرب الجديد للأهلى صباح اليوم عقب رحلة طيران شاقة من جنوب أفريقيا إلى القاهرة، خاصة بعد تأخر وصوله عدة ساعات، فقد كان مُقرراً وصوله فى الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة، قبل أن يتأخر 6 ساعات تقريباً ووصل السابعة صباحاً بسبب عدم لحاقه بموعد طائرته فى إثيوبيا، ما أدى إلى تأخر رحلته إلى القاهرة.