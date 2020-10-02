الانتاج الحربي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الانتاج الحربي أمام نظيره حرس الحدود بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ستاد المكس باللإسكندرية ضمن منافسات الجولة

31 من الدوري المصري الممتاز .

تقدم الانتاج بالهدف الأول عن طريق اللاعب عبدالرحمن أسامة في الدقيقة 8 من عمر اللقاء ، وسجل عمرو

الحلواني هدف التعادل لحرس الحدود في الدقيقة 40 .

يلعب الانتاج الحربي اللقاء وهو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة ، بينما يخوض حرس الحدود اللقاء وهو في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة .