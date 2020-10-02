قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عقب وصوله في الثالثة من صباح اليوم في حوار خاص للموقع الرسمي للنادي أن الأهلى فريق قوي، وقادر على تحقيق لقب دوري الأبطال.
وتابع : " إذا نجحت في الوصول إلى نصف النهائي، فهذا يعني أنك قادر على الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.
وأوضح : "هناك 4 مباريات متبقية في الدوري، وهو ما سيعطيني فكرة عن اللاعبين، لكن الأكثر أهمية بالنسبة لي هم الأشخاص المتواجدون مع الفريق، والمدربون المساعدون كذلك سيساعدوني على التركيز في كل ما نحتاجه خلال نصف نهائي الأبطال؛ فلا يوجد وقت للبدء من جديد، ونحن نحتاج للتركيز فيمواجهتي نصف النهائي لاستكمال البطولة، وبعد ذلك يمكننا النظر إلى احتياجات الفريق، وأنا أعتمد الآن على المدربين المساعدين وعلى كل الأشخاص الموجودين في النادي، وعلى اللاعبين الكبار في الفريق حتى نحافظ على ما وصلنا إليه، أنا لست هنا لتغيير أي شيء، الآن نحن في نصف النهائي وعلينا التركيز على بلوغ المباراة النهائية.
وقال : "لقد تحدثت مع لاعبي صن داونز وقلت لهم إن تدريب الأهلي هو حلم بالنسبة لي، وإنها فرصة مهمة جدا في مسيرتي التدريبية، واستأذنت الإدارة ، ورئيس الأهلي تحدث معي بوضوح أن موافقة نادي
وتابع : "صن داونز نادٍ كبير، ولكن هناك فارق كبير بين الناديين على مستوى الثقافة والتاريخ والقيمة فالنادي الأهلي تأسس قبل 100 عام، وهذا ما يجب علينا احترامه، علينا النظر إلى الشعار والنجوم الموجودة فوقه والنجوم الموجودة تحت النسر، وهذا التاريخ يدعو للاحترام، حقا العمل مع هذا النادي العظيم فرصة كبير بالنسبة لي".
وأكد : "مدربو كرة القدم أشخاص محترفون، ومثلما قام بيب جوارديولا بالرحيل عن إسبانيا والتدريب في ألمانيا وإنجلترا، رغم اختلاف الثقافة واللغة، كذلك بكل تأكيد أنا أستطيع أن أفعل ذلك، لأن كرة القدم لعبة عالمية وهي واحدة في كل مكان، ونحن نتابعها أيا كان مكانها".
وأتم حواره برسالة لجماهير الأهلي الأهلي قائلا : " بيتسو أهلاوي ".
وأعلن النادي أمس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين.
كانت هذه تفاصيل خبر موسيماني : الأهلي قادر على الفوز باللقب الإفريقي وهذه رسالتي للجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.