موسيماني : الأهلي قادر على الفوز باللقب الإفريقي وهذه رسالتي للجماهير

قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عقب وصوله في الثالثة من صباح اليوم في حوار خاص للموقع الرسمي للنادي أن الأهلى فريق قوي، وقادر على تحقيق لقب دوري الأبطال.

وتابع : " إذا نجحت في الوصول إلى نصف النهائي، فهذا يعني أنك قادر على الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.

وأوضح : "هناك 4 مباريات متبقية في الدوري، وهو ما سيعطيني فكرة عن اللاعبين، لكن الأكثر أهمية بالنسبة لي هم الأشخاص المتواجدون مع الفريق، والمدربون المساعدون كذلك سيساعدوني على التركيز في كل ما نحتاجه خلال نصف نهائي الأبطال؛ فلا يوجد وقت للبدء من جديد، ونحن نحتاج للتركيز في

مواجهتي نصف النهائي لاستكمال البطولة، وبعد ذلك يمكننا النظر إلى احتياجات الفريق، وأنا أعتمد الآن على المدربين المساعدين وعلى كل الأشخاص الموجودين في النادي، وعلى اللاعبين الكبار في الفريق حتى نحافظ على ما وصلنا إليه، أنا لست هنا لتغيير أي شيء، الآن نحن في نصف النهائي وعلينا التركيز على بلوغ المباراة النهائية.

وقال : "لقد تحدثت مع لاعبي صن داونز وقلت لهم إن تدريب الأهلي هو حلم بالنسبة لي، وإنها فرصة مهمة جدا في مسيرتي التدريبية، واستأذنت الإدارة ، ورئيس الأهلي تحدث معي بوضوح أن موافقة نادي

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صن داونز ورئيسه شرط رئيسي لإتمام التعاقد إحتراما للعلاقة الوطيدة بين الناديين".

وتابع : "صن داونز نادٍ كبير، ولكن هناك فارق كبير بين الناديين على مستوى الثقافة والتاريخ والقيمة فالنادي الأهلي تأسس قبل 100 عام، وهذا ما يجب علينا احترامه، علينا النظر إلى الشعار والنجوم الموجودة فوقه والنجوم الموجودة تحت النسر، وهذا التاريخ يدعو للاحترام، حقا العمل مع هذا النادي العظيم فرصة كبير بالنسبة لي".

وأكد : "مدربو كرة القدم أشخاص محترفون، ومثلما قام بيب جوارديولا بالرحيل عن إسبانيا والتدريب في ألمانيا وإنجلترا، رغم اختلاف الثقافة واللغة، كذلك بكل تأكيد أنا أستطيع أن أفعل ذلك، لأن كرة القدم لعبة عالمية وهي واحدة في كل مكان، ونحن نتابعها أيا كان مكانها".

وأتم حواره برسالة لجماهير الأهلي الأهلي قائلا : " بيتسو أهلاوي ".

وأعلن النادي أمس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين.