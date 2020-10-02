حرس الحدود يسجل هدف التعادل في شباك الانتاج الحربي

أحرز فريق حرس الحدود هدف التعادل في شباك نظيره الانتاج الحربي في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ستاد المكس باللإسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز . سجل الهدف اللاعب عمرو الحلواني في الدقيقة 40 لتصبح النتيجة تعادل الفريقن بهدف لكل منهما بعدما سجل عبدالرحمن أسامة هدف الانتاج في الدقيقة 8 من عمر اللقاء . في الدقيقة 8 من عمر اللقاء . يلعب الانتاج الحربي اللقاء وهو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة ، بينما يخوض حرس الحدود اللقاء وهو في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة .

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