انتظام الناشئين في التدريبات الجماعية للزمالك

انتظم اللاعبون الشباب بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. بمقر النادي. وشارك كلا من حسام أشرف وأسامة فيصل وسيف جعفر وياسين مرعي ومحمد حسام بيسو وحاتم سكر في التدريبات تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق. حسام بيسو وحاتم سكر في التدريبات تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الإثنين المقبل بدور الستة عشر من مسابقة كأس مصر.

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