موسيماني : الأهلي لديه شخصية عظيمة ولاعبوه يملكون مقومات البطولة

قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عقب وصوله في الثالثة من صباح اليوم في حوار خاص للموقع الرسمي للنادي أنه لم ايشاهد مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة، ولم ايكن متابعا جيدا للدوري المصري.

وأضاف : "فقد كان كل تركيزي مع فريق صن داونز الذي كان يخوض بطولتي الدوري والكأس في جنوب إفريقيا، وكنا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام ".

وأأوضح : "أنا أعرف فريق الأهلي لديه شخصية عظيمة، ولاعبوه يملكون مقومات البطولة، ولديهم روح كبيرة،

ودائما ما يقاتلون لتحقيق الفوز، لكن بالتأكيد أكبر الأندية في العالم لديها مميزات، ولديها أمور أخرى في حاجة للتحسين".

وأتم : "الأهلي كان رائعا على المستوى المحلي، بدليل أنه حقق لقب الدوري بأداء مقنع، وبفارق كبير من النقاط، قبل انتهاء المسابقة بعدة مباريات".

وأعلن النادي أمس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين.