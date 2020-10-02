موسيماني : الأهلي لديه شخصية عظيمة ولاعبوه يملكون مقومات البطولة

قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عقب وصوله في الثالثة من صباح اليوم في حوار خاص للموقع الرسمي للنادي أنه لم ايشاهد مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة، ولم ايكن متابعا جيدا للدوري المصري.
وأضاف : "فقد كان كل تركيزي مع فريق صن داونز الذي كان يخوض بطولتي الدوري والكأس في جنوب إفريقيا، وكنا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام ".
وأأوضح : "أنا أعرف فريق الأهلي لديه شخصية عظيمة، ولاعبوه يملكون مقومات البطولة، ولديهم روح كبيرة،ودائما ما يقاتلون لتحقيق الفوز، لكن بالتأكيد أكبر الأندية في العالم لديها مميزات، ولديها أمور أخرى في حاجة للتحسين".
وأتم : "الأهلي كان رائعا على المستوى المحلي، بدليل أنه حقق لقب الدوري بأداء مقنع، وبفارق كبير من النقاط، قبل انتهاء المسابقة بعدة مباريات".
وأعلن النادي أمس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين.
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