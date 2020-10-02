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موسيماني : الأهلي نادٍ عظيم والانضمام له شرف كبير

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قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد  للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عقب وصوله في الثالثة من صباح اليوم في حوار خاص للموقع الرسمي للنادي أ نها فرصة كبيرة أن أنضم لأسرة الأهلى؛ لأنه نادٍ عظيم، وشرف

كبير بالنسبة لي الانضمام له.. وأنا أكن احتراما كبيرا للنادي الأهلي وجماهيره.

وتابع لا أستطيع التحدث كثيرا عن الفريق في الوقت الحالي؛ لأنني وصلت للتو.. لكن في كل الأحوال  لدي

فكرة جيدة عن الفريق، فقد واجهت الأهلى مع صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال وأعرفه من خلال مواجهتنا السابقة معه، لكن عند العمل مع الفريق.. بالتأكيد سيكون لي رأي مختلف، خاصة عندما أتعامل مع اللاعبين عن قرب.

 

وأعلن النادي أمس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين.

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