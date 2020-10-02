موسيماني : الأهلي نادٍ عظيم والانضمام له شرف كبير

قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عقب وصوله في الثالثة من صباح اليوم في حوار خاص للموقع الرسمي للنادي أ نها فرصة كبيرة أن أنضم لأسرة الأهلى؛ لأنه نادٍ عظيم، وشرفكبير بالنسبة لي الانضمام له.. وأنا أكن احتراما كبيرا للنادي الأهلي وجماهيره.
وتابع لا أستطيع التحدث كثيرا عن الفريق في الوقت الحالي؛ لأنني وصلت للتو.. لكن في كل الأحوال لديفكرة جيدة عن الفريق، فقد واجهت الأهلى مع صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال وأعرفه من خلال مواجهتنا السابقة معه، لكن عند العمل مع الفريق.. بالتأكيد سيكون لي رأي مختلف، خاصة عندما أتعامل مع اللاعبين عن قرب.
وأعلن النادي أمس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين.
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