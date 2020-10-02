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الانتاج الحربي يسجل هدف أول في شباك حرس الحدود

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أحرز فريق الانتاج الحربي الهدف الأول في شباك نظيره حرس الحدود في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ستاد المكس باللإسكندرية ضمن منافسات الجولة

31 من الممتاز .

سجل الهدف اللاعب عبدالرحمن أسامة في الدقيقة 8 من عمر اللقاء

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يلعب الانتاج الحربي اللقاء وهو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة ، بينما يخوض حرس الحدود اللقاء وهو في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة .

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