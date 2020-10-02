الانتاج الحربي يسجل هدف أول في شباك حرس الحدود

أحرز فريق الانتاج الحربي الهدف الأول في شباك نظيره حرس الحدود في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ستاد المكس باللإسكندرية ضمن منافسات الجولة

31 من الدوري المصري الممتاز .

سجل الهدف اللاعب عبدالرحمن أسامة في الدقيقة 8 من عمر اللقاء

يلعب الانتاج الحربي اللقاء وهو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة ، بينما يخوض حرس الحدود اللقاء وهو في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة .