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بي بي سي تكشف موعد عودة حجازي للمشاركة مع وست بروميتش

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تعافى الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب فريق وست بروميتش الإنجليزي من الإصابة بشكل نهائي.

واكن حجازي قد تعرض للإصابة في أوتار الركبة قبل بداية الموسم الجاري، أدت إلى غيابه عن مباريات

وست بروميتش الأربعة الماضية.

وكشفت إذاعة بي بي سي البريطانية، أن أحمد حجازي أصبح جاهزًا للمشاركة مع وست بروميتش أمام ساوثهامبتون في المباراة

المقبلة.

وأوضحت الشبكة أنّ حجازي جاهز لخوض أولى مبارياته في البريميرليج هذا الموسم، ضد ساوثهامبتون، ولكن قرار مشاركته سيكون في يد المدرب، سلافين بليتش.

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ويواجه وست بروميتش نظيره ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الممتاز.

 

 

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