موسيماني وجهازه المعاون يتفقدون غرفة خلع الملابس

موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وجهازه المعاون، حرصوا على تفقد غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

واصطحب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، موسيماني وجهازه المعاون في جولة شاملة لغرفة ملابس الفريق، والجيم، والساونا، وغرفة الاجتماعات، وقاعة المحاضرات.

وأعلن النادي أمس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين.

بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي.واصطحب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، موسيماني وجهازه المعاون في جولة شاملة لغرفة ملابس الفريق، والجيم، والساونا، وغرفة الاجتماعات، وقاعة المحاضرات.وأعلن النادي أمس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين.

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