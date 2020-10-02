موسيماني وجهازه المعاون يتفقدون غرفة خلع الملابس

موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وجهازه المعاون، حرصوا على تفقد غرفة خلع الملابس الخاصةبالفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
واصطحب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، موسيماني وجهازه المعاون في جولة شاملة لغرفة ملابس الفريق، والجيم، والساونا، وغرفة الاجتماعات، وقاعة المحاضرات.
وأعلن النادي أمس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين.
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