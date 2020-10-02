متولي يظهر في النادي.. والجهاز الطبي يطمئن عليه

محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ظهر في النادي اليوم، الجمعة، على هامش المران المُقام حاليا باستاد التتش.
وجاء ظهور متولي بعد إجراء جراحة
ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب بعد غدٍ الأحد، في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، التي توّج بها الأهلي مؤخرًا للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخ النادي.
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